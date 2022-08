Quinten Hermans mikt op eindklassement in Arctic Race

Interview

Quinten Hermans gaat morgen met ambitie van start in de Arctic Race of Norway. De Limburger vroeg zelf aan de ploegleiding van Intermarché-Wanty-Gobert om in deze vierdaagse van start te gaan. “Het profiel van deze rittenkoers ligt me. En ik kom met een goede conditie uit de Ronde van Polen.”

Het regende vandaag (woensdag, red.) onophoudelijk in het noorden van Noorwegen. En de temperatuur geraakte niet hoger dan een schamele 13 graden. Het contrast met België en Nederland kan amper groter. Quinten Hermans bleef zowaar de hele dag in het teamhotel in Mo i Rana. “Ik zal de komende dagen al voldoende doorweekt zijn, want het ziet er niet meteen naar uit dat het hier snel droog gaat worden”, lacht de puncher van Intermarché-Wanty-Gobert.

Ook al is Hermans geen slecht weer-renner, de ambitie om het in de Arctic Race goed te doen, blijft intact. Hij vroeg zelf aan de ploegleiding om deze rittenkoers in zijn programma op te nemen. “Het profiel ligt me. De eerste etappe wordt het al opletten voor de klassementsrenners, maar vooral de derde en laatste rit zal het klassement in een definitieve plooi gelegd worden.”

“De concurrentie lijkt me ook iets minder groot dan in de Ronde van Polen”, geeft Hermans nog mee. “Al zal ik elke dag goed moeten zijn als ik een gooi naar eindwinst wil doen. Iedereen komt uit stage op hoogte of heeft de Tour de France in de benen. Maar ik ga er absoluut vol voor.”

Als Hermans zijn ambitie waarmaakt, volgt hij zowaar… Hermans op als eindwinnaar. Naamgenoot Ben weliswaar. Al hopen de Noren dat het zo’n vaart niet loopt. Zo tipt ambassadeur Thor Hushovd zijn landgenoten Andreas Leknessund, Tobias Halland Johannessen en Edvald Boasson Hagen.

Lees hier de uitgebreide en volledige voorbeschouwing van de Arctic Race.