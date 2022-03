Quinn Simmons wordt in klassiekers belangrijke pion voor Trek-Segafredo

Het Amerikaanse talent Quinn Simmons (20) begon pas eind februari aan zijn derde profseizoen, maar liet zich intussen al enkele keren opmerken. Met een zevende plaats in de Strade Bianche. En met veel aanvalslust in Tirreno Adriatico, die hem in San Benedetto del Tronto de bergtrui opleverde. “Met het oog op de klassiekers heb ik een goede stap gezet.”

Het duurde even voor we Simmons dit jaar aan het werk zagen. De voormalige juniorenwereldkampioen (2019 in Harrogate) bleef zo lang mogelijk in zijn thuisland trainen. Pas in de tweede helft van februari maakte hij de oversteek naar Europa en vatte hij zijn seizoen aan in de Faun-Ardèche – en de Drôme Classic, twee Franse wedstrijden uit de ProSeries.

Vervolgens reisde het toptalent door naar Italië voor de Strade Bianche, meteen een van zijn eerste grote doelen van het seizoen, en de Tirreno Adriatico. In de Strade werd hij fraai zevende, in de Tirreno liet hij zich opmerken door zijn aanvalslust. Dat leverde hem geen ritwinst op, maar na afloop kreeg hij met de bergtrui wel een mooie troostprijs.

Eerste trui in de WorldTour

“Dat was nochtans geen doel bij de start van de rittenkoers”, vertelt de man met de rosse baard. “We kwamen hier om Cicco (Giulio Ciccone) bij te staan en te kijken of we een etappe konden winnen. Toen ik dat probeerde – in de vierde rit – kwam de trui een beetje per toeval. Waarom hem dan niet proberen behouden, dachten we bij de ploeg. We hadden niet veel te verliezen.”

Die groene bergtrui om het lijf van een stoere bink als Simmons, het zag er wat vreemd uit. “Leuke verrassing, toch. Ik ben er trots op. Het vergt veel inspanningen om mijn gewicht naar boven te hijsen op de beklimmingen zoals we die de voorbije week voorgeschoteld kregen. Zeker zaterdag, op Carpegna. Het was echt een nieuwe ervaring, want normaal rijd ik in etappes als deze vooral in de gruppetto. Maar ik ben blij dat ik het heb geprobeerd en die eerste trui ooit in de WorldTour is een mooie beloning.”

“In mijn planning richting de klassiekers was deze Tirreno de best mogelijke voorbereiding”, klinkt het. “De Strade Bianche was al een goed begin, de Tirreno een belangrijke stap in mijn groei. Met mijn coach hebben we wat veranderingen aangebracht in mijn winter, met de focus op het verbeteren van mijn klimwerk. Zeker met het oog op de Strade, mijn eerste doel. Ik ben daardoor ook iets magerder geworden.”

Geen Milaan-San Remo

Simmons neemt nu een tiental dagen rust. “Die pauze heb ik nodig met het ook op de klassiekers”, zegt de Amerikaan die volgende maand ook van start gaat in de Amstel Gold Race. “Daarom ook sla ik dit jaar Milaan-San Remo over. Alhoewel ik het vorig jaar een prima ervaring vond en ik er misschien ooit wel een doel wil van maken.”

Jumbo-Visma en Team UAE zijn dé ploegen van het moment en beginnen straks als favorieten aan de klassiekers. Maar ook Trek-Segafredo zakt met een niet te onderschatten blok af naar het klassieke voorjaar. Zo vindt ook Simmons. “Mijn ploegmaats in Parijs-Nice, met niet in het minst kopmannen Mads Pedersen en Jasper Stuyven, hebben laten zien dat de vorm er ook bij hen is. We zijn hongerig”, sluit Simmons af. De concurrentie verlies hem maar beter niet uit het oog.