Quinn Simmons onzeker voor Ronde van Vlaanderen

Het is maar de vraag of Quinn Simmons zondag aan de start zal verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De jonge Amerikaan van Trek-Segafredo werd ziek na Tirreno-Adriatico en worstelt momenteel met zijn vorm. Simmons zal woensdag, na Dwars door Vlaanderen, de knoop doorhakken wat betreft zijn deelname aan ‘Vlaanderens Mooiste’.

De nog altijd maar 20-jarige Simmons maakte indruk in de voorbije Tirreno-Adriatico: de Amerikaan ging na een zeer aanvallende ronde naar huis met de bergtrui. Na de Italiaanse rittenkoers werd de klassiekerspecialist echter ziek. “En dat is geen goede manier om je voor te bereiden op de klassiekers”, vertelde hij na zijn opgave in Gent-Wevelgem aan Cyclingnews. “Je moet echt 110% zijn om mee te zitten in de eerste groep.”

In de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem deed Simmons nog wel zijn best om van waarde te zijn voor de ploeg, maar moest hij wel twee keer vroegtijdig in de remmen knijpen. “Het is leuk om te kunnen helpen, maar dat moet dan wel in de finale gebeuren. En niet in de eerste honderd kilometer. Dat is wel een beetje frustrerend, maar ik ben het aan de ploeg en de jongens verplicht om op zijn minst alles te geven.”

Duidelijkheid na Dwars door Vlaanderen

Simmons zit echter wel met twijfels en vraagt zich dan ook af of hij zondag überhaupt aan de start moet verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. “We zullen na woensdag de knoop doorhakken of ik wel of niet moet rijden. Als ik tegen die tijd geen vooruitgang heb geboekt, heeft het geen zin. Het is wel een beslissing die we samen (met ploegleider Steven de Jongh, red.) zullen nemen. Hopelijk verloopt het woensdag allemaal goed. Als dat niet zo is, keer ik terug naar Girona om daar een beetje te trainen en me klaar te maken.”

Simmons zit namelijk ook nog met de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix in zijn hoofd. “Het is nog drie weken tot Roubaix. Het heeft geen zin om te starten in De Ronde, om dan vervolgens na honderd kilometer af te stappen.”