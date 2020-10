Quinn Simmons lijkt kasseiklassiekers te kunnen vergeten donderdag 1 oktober 2020 om 17:41

Luca Guercilena, de teammanager van Trek-Segafredo, denkt niet dat Quinn Simmons dit seizoen nog in actie zal komen. “Dat zal een moeilijk verhaal worden, met nog maar vijf koersen op de kalender”, zo vertelt de Italiaan aan Tuttobiciweb.

Trek-Segafredo houdt de 19-jarige Simmons voorlopig aan de kant. De jonge Amerikaan heeft zich op sociale media uitgelaten over zijn politieke voorkeur en naar aanleiding van polariserende uitlatingen heeft het team actie ondernomen. Aanleiding voor de discussie was een (inmiddels verwijderde) tweet van wielerjournaliste José Been over Donald Trump.

Guercilena, die inmiddels op Sicilië zit voor de start van de Giro d’Italia, is kort maar krachtig als hem gevraagd wordt naar Simmons en zijn uitlatingen. “Er zijn geen excuses als er bepaalde grenzen zijn overschreden, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat we te maken hebben met een 19-jarige jongen. We zullen goed moeten kijken naar passende maatregelen.”

Simmons hoopt dit jaar nog zijn vuurdoop te beleven in het grote klassiekerwerk, maar zal dit seizoen wellicht niet meer in actie komen. “Hij is op dit moment geschorst en er staan nog maar vijf wedstrijden op de planning. Dat zal een moeilijk verhaal worden”, aldus Guercilena.

Lees hier meer over het incident en de ontstane ophef.