Quinn Simmons: “Ik verdiende het niet om geschorst te worden”

Quinn Simmons maakt dit weekend, in het Franse tweeluik Boucles Drôme-Ardèche, zijn rentree in het peloton, nadat hij in het najaar door Trek-Segafredo werd geschorst wegens ‘verdeeldheid zwaaiende, opruiende en schadelijke’ tweets. “Ik heb het niet verdiend om geschorst te worden”, zegt de 19-jarige Amerikaan vijf maanden later.

Simmons sprak vrijdag onder meer met Cyclingnews over zijn controversiële berichten op social media. “Het voelt voor mij niet alsof ik de schorsing verdiende. Ik besef dat ik ons merk niet heb vertegenwoordigd zoals ik had moeten doen, maar ik miste de klassiekers terwijl ik een grote rol voor de ploeg kon spelen. Dat opofferen, was het denk ik niet waard. Niet voor mezelf en ook niet voor de ploeg.”

De commotie ontstond eind september na een tweet van wielerjournaliste José Been, waarin zijn aanhangers van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump opriep haar niet meer te volgen. Simmons reageerde met een zwaaiend bruin handje, dat door velen werd gezien als een racistisch gebaar. Toen Simmons in een reactie een ‘Trumper’ werd genoemd, antwoordde hij met ‘Dat klopt’, met een emoji van de Amerikaanse vlag.

Trek-Segafredo reageerde spoedig en kondigde een schorsing voor Simmons aan ‘vanwege het voeren van een gesprek op Twitter op een manier dat niet past bij een Trek-atleet’. De Amerikaan verontschuldigde zich vervolgens. “Tegen iedereen die de kleur van de emoji racistisch vond, wil ik zeggen dat ik het niet zo bedoelde. Aan iedereen die hier aanstoot aan nam, wil ik wil excuses aanbieden, aangezien ik een grote tegenstander ben van elke vorm van racisme.”

‘Bye, Felicia’-meme

Vrijdag vertelde Simmons dat de emoji van het zwaaiende handje als grap was bedoeld. Volgens de renner verwees hij naar de ‘Bye, Felicia’-meme, die soms wordt gebruikt om minachting of onverschilligheid naar iemand uit te drukken. De quote komt oorspronkelijk uit de comedy Friday uit 1995. “Het is een vrij normaal grapje dat ik vaker op social media heb gezien en ook als grap naar mijn vrienden op social media stuur. Ik dacht dat het wel wat bekender was.”

“Ik heb er geen moment bij stilgestaan. Het handje had de kleur die ik het laatst had gebruikt. Ik had hem met hetzelfde doel eerder gebruikt en toen ik erop klikte, was dit het. Er zat eigenlijk geen gedachte achter.” Hij heeft er spijt van dat hij in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten heeft gereageerd op politieke posts. Hij snapt echter niet dat dat het gebruik van een zwarte hand werd gezien als een vorm van racisme.

“Van het hele concept van digital blackface, of hoe ze het ook noemen, had ik nog nooit gehoord. Ik denk eigenlijk niet dat de meerderheid van de bevolking er ooit van had gehoord. Als het twee maanden eerder was gebeurd en niet midden in verkiezingstijd, was het geen issue geweest”, zei hij. “Ik heb ervan geleerd dat ik dit niet nog een keer moet doen en ik van zulke discussies weg moet blijven. Of ik problemen heb met racisme of inclusiviteit? Persoonlijk, nee.”

“Er was geen sprake van racisme, dat maakte het internet ervan”, ging de renner verder. “Dit was een gesprek tussen mij en een witte journalist. Het gesprek ging niet over rassen en daarom vind ik het raar dat het een rassenkwestie werd. Ik weet dat mensen Trump niet aardig vinden, maar dat het een rassenkwestie werd was geen onderdeel van het gesprek. Het was een gesprek tussen twee witte mensen en compleet irrelevant”, aldus Simmons.

Simmons maakt dit weekend zijn seizoensdebuut in de Franse Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drôme Classic. Daarna focust hij op Strade-Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.