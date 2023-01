Quinn Simmons: “Ik koers niet omdat ik het per se leuk vind”

De Amerikaan Quinn Simmons geldt al een aantal jaren als een van de grootste talenten van het peloton. Vorig seizoen wist de renner van Trek-Segafredo echter niet te winnen. Simmons is dan ook hard voor zichzelf. “Ik ben over geen enkel seizoen echt tevreden geweest”, liet hij optekenen door cyclingnews.

“Ik heb in mijn hoofd dat ik een grote renner kan worden. Misschien hou ik mezelf voor de gek, maar ik geloof er wel in”, aldus de 21-jarige renner, die het wielrennen vooral als een uitdaging ziet. “Het fietsen zelf vind ik niet per se leuk, maar het is de uitdaging die me aanspreekt. Als ik wil recreëren zou ik liever gaan skieën.”

De juniorenwereldkampioen van 2019 heeft deze winter dan ook veel naast de fiets getraind. “Normaal ga ik in november naar Californië om daar veel te trainen. Dit jaar ben ik in Colorado gebleven en ik heb veel geskied en geijshockeyd. Pas de week voor het trainingskamp ben ik naar Arizona gegaan om veel te trainen. Dat was mijn eerste serieuze voorbereiding op de fiets.”

Ambities voor touretappe

De renner uit Durango hoopt komend seizoen echt op te vallen. “Ik denk dat het redelijk is om podium te rijden in de Strade Bianche, maar wat ik echt heel graag wil is ritwinst in de Tour. Vorig jaar zat ik vijf keer mee in de vlucht, maar als ik dan niet weet te winnen is dat voor iedereen frustrerend, ook voor mezelf”, zei hij.

“Het team heeft veel tijd in mijn ontwikkeling gestoken, het is nu tijd dat ik resultaten ga behalen.” Toch is Simmons niet bang dat zijn contract, dat in 2023 afloopt, niet wordt verlengd. “Ik heb laten zien dat ik dit niveau aankan, maar ik wil meer”, geeft hij aan.