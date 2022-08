Quick-Step-stagiair Simone Raccani loopt polsbreuk op bij val in Burgos

Simone Raccani had het begin van zijn stageperiode bij Quick-Step Alpha Vinyl ongetwijfeld anders voorgesteld. De 21-jarige Italiaan, die normaliter uitkomt voor het continentale Zalf Euromobil Désirée Fior, liep bij een valpartij in de derde etappe van de Ronde van Burgos een gebroken linkerpols op.

Ook heeft Raccani last van meerdere schaafwonden en diepe snijwonden aan zijn linkerarm en rechterhand, laat Quick-Step Alpha Vinyl weten in een persbericht. De jonge renner wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis in Burgos, waar hij hechtingen krijgt en zijn pols in het gips wordt geplaatst, voordat hij vrijdag naar Herentals reist voor verdere behandeling.

Raccani kreeg in de Ronde van Burgos voor het eerst de mogelijkheid om de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl te overtuigen van zijn talent, in de hoop een profcontract af te dwingen. De Italiaan stond na twee etappes 93ste in het algemeen klassement.

Vorig jaar won Raccani de GP Capodarco Comunita Di Capodarco, voor Andrea Piccolo. Dit seizoen behaalde hij onder andere een derde plaats in de Strade Bianche di Romagna en de prestigieuze Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc. Hij rijdt sinds 2021 voor Zalf Euromobil Désirée Fior. Daarvoor kwam hij een jaartje uit voor Beltrami TSA Marchiol.