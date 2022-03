Quick-Step Alpha Vinyl zonder uitgesproken kopman in Coppi e Bartali

Quick-Step Alpha Vinyl staat morgen zonder uitgesproken kopman aan de start van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De grootste namen zijn Mattia Cattaneo en Frans kampioen Rémi Cavagna, terwijl James Knox na blessureleed aan zijn seizoen begint.

Quick-Step Alpha Vinyl kan terugkijken op een degelijk optreden afgelopen seizoen in de Coppi e Bartali. Op de openingsdag eindigde Mark Cavendish tweede in de ochtendetappe en werd de derde plaats behaald in de ploegentijdrit. Mauri Vansevenant en Shane Archbold zorgden daarna voor nieuwe top 10-klasseringen. Mikkel Frølich Honoré wist uiteindelijk de slotetappe te winnen en legde beslag op de tweede plek in het eindklassement achter Jonas Vingegaard.

Honoré is er dit jaar niet bij, want de Deen richt zich na Milaan-San Remo op Brugge-De Panne van woensdag. “Elke dag van de ronde, die dit jaar geen ploegentijdrit kent, zal zwaar zijn. We hebben geen kopman, maar al onze jongens komen met veel motivatie hierheen en we zullen het dag per dag nemen en er het beste van maken”, vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck op de website van het Belgische WorldTeam.

De ploeg verwelkomt James Knox terug in koersverband. De 26-jarige Britse klimmer verlengde in de herfst zijn contract met twee jaar, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. “We zijn blij om James terug in het team te hebben. Hij was geblesseerd en het belangrijkste voor hem zal zijn om het wedstrijdritme weer te voelen. Met de andere jongens gaan we proberen ons best te doen en hopelijk een paar goede resultaten neer te zetten”, aldus Lodewyck.

Mattia Cattaneo eindigde in 2017 en 2019 al eens vijftiende en twaalfde in het klassement van de Coppi e Bartali. Naast Knox en Cattaneo kan de ploeg bergop ook op Mauro Schmid rekenen. In de vlakkere ritten kan het team vertrouwen op hardrijders Rémi Cavagna en Josef Černý.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart)

