Quick-Step Alpha Vinyl werkt mee aan nieuwe Netflix-serie

Quick-Step Alpha Vinyl heeft toegezegd mee te werken werken aan een exclusieve behind the scenes-serie over de komende Tour de France. Dat bevestigt ploegmanager Patrick Lefevere in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Deze week werd bekend dat wedstrijdorganisator ASO, streamingdienst Netflix en verschillende WorldTeams gesprekken voeren over een documentairereeks over de komende Tour de France. De bedoeling is dat de wielerwereld op eenzelfde manier in beeld wordt gebracht als de Formule 1 in de succesvolle serie Drive to Survive. Productiehuis Box to Box Films, maker van die serie, is nu ook betrokken bij het wielerproject.

Quick-Step Alpha Vinyl is een van de ploegen die meewerken. Volgende week worden zelfs al de eerste opnames gemaakt. “Ik heb nu mondeling toegezegd, maar met matig enthousiasme en onder voorbehoud. Als de fee voor de teams in de toekomst niet omhoog gaat, is het sop de kool niet waard”, schrijft Lefevere. Volgens de ploegmanager gaat het voor de ploegen financieel om peanuts. “ASO passeert eerst langs de kassa en dan blijft er gewoonlijk weinig over.”

Toch besloot hij in te stappen in het filmproject. “Als teammanager hoor ik altijd hetzelfde: ‘Zo’n documentaire is goed voor de sport.’ Ik ben de laatste om dat tegen te spreken. Iedereen weet wat de Netflix-serie Drive to Survive heeft betekend voor de Formule 1. Veel mensen hebben de sport ontdekt of herontdekt. Productiehuis Box to Box Films, dat Drive to Survive heeft gemaakt, is nu ook betrokken in het wielerproject.”

Storytelling

Volgens Lefevere kan de koers zich het niet permitteren om hier zomaar nee te zeggen. “Ook al betekent het dat mijn renners en personeel drie weken lang overal camera’s moeten dulden. (…) Het staat wel vast dat we als sport content moeten aanleveren die verder gaat dan de samenvatting van de koers. Het moet – om nog een marketingterm te gebruiken – storytelling zijn. Het verhaal achter de prestatie, de mens achter de sporter.”

De ploegmanager liet in 2016 al eens een filmploeg meelopen met zijn team, dat toen nog Quick-Step Floors heette. Onder anderen Tom Boonen, Julian Alaphilippe en Marcel Kittel werden toen gevolgd. “In het ideale scenario tilt de aanstaande Netflix-reeks het hele wielerbestel naar een hoger niveau”, aldus Lefevere. “En dan hoop ik dat de bijdrage naar de teams navenant stijgt. Zo niet maak ik opnieuw een eigen reeks. En gaat die naar de grootste bieder op de markt.”