Quick-Step Alpha Vinyl trekt Simone Raccani aan als stagiair

Simone Raccani gaat vanaf 1 augustus stagelopen bij Quick-Step Alpha Vinyl. Dat meldt de Belgische ploeg in een persbericht. De 21-jarige Italiaan, die momenteel uitkomt voor het continentale Zalf Euromobil Désirée Fior, begint zijn stageperiode met de Ronde van Burgos (2-6 augustus).

Vorig jaar won Raccani de GP Capodarco Comunita Di Capodarco, voor Andrea Piccolo. Dit seizoen behaalde hij onder andere een derde plaats in de Strade Bianche di Romagna en de prestigieuze Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc. Hij rijdt sinds 2021 voor Zalf Euromobil Désirée Fior. Daarvoor kwam hij een jaartje uit voor Beltrami TSA Marchiol.

Raccani zegt erg blij te zijn met zijn stage plek bij Quick-Step Alpha Vinyl. “Mijn droom is om een klassementsrenner te worden, en dit is een fantastische mogelijkheid om te zien hoe het tussen de profs is en om veel dingen te leren die me als renner zullen doen groeien.”