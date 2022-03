Quick-Step-Alpha Vinyl rekent op Cavendish in Brugge-De Panne, geen Fabio Jakobsen

Een kleine verrassing in de selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl voor de Minerva Classic, die we beter kennen als Brugge-De Panne. Kopman in de sprintklassieker die woensdag verreden wordt is Mark Cavendish. Fabio Jakobsen is er niet bij.

Cavendish won vorige week Milaan-Turijn. Woensdag speelt Quick-Step-Alpha Vinyl hem dus uit in Brugge-De Panne. “Cav keert na twee jaar terug naar De Panne, klaar om een nummer op te spelden voor zijn maiden uitstap op Belgische bodem”, lezen we in het persbericht. Michael Mørkøv, die hem vorige week naar de overwinning lanceerde, zal de Manxman opnieuw vergezellen, samen met Mikkel Honoré, Iljo Keisse, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe.

“De Panne is vlak, maar zeker geen gemakkelijke wedstrijd”, zegt ploegleider Tom Steels. “We hebben verschillende ronden voor de boeg en we komen door De Moeren, altijd bekend om de zijwind die voor chaos kan zorgen in het peloton. Het is afwachten of dat woensdag ook gebeurt, maar op dit moment lijkt dat scenario niet waarschijnlijk. We sturen een solide en vastberaden ploeg aan de start die de wedstrijd onder controle kan houden. Als het op een massasprint aankomt, kan Mark rekenen op verschillende jongens om opnieuw voor een goed resultaat te gaan.”

Jakobsen niet in De Panne, wel in Gent-Wevelgem

Quick-Step scoorde in het verleden al meermaals in De Panne. Toen de Driedaagse De Panne nog een etappekoers was, won de ploeg er vier keer met drie verschillende renners. Nadat het in 2018 een eendagswedstrijd werd, volgden er nog drie overwinningen, waarvan de meest recente vorig jaar met Sam Bennett.

“Dat Fabio Jakobsen er niet bij is, is een logische keuze”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters aan WielerFlits. “Omdat Milaan-San Remo werd toegevoegd aan zijn programma, kozen we ervoor om in Brugge-De Panne de kans te geven aan Mark Cavendish. Fabio zelf zal er zondag wel bij zijn in Gent-Wevelgem.”