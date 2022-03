Quick-Step met man minder in Nokere Koerse na positieve coronatest Van Tricht

Quick-Step Alpha Vinyl staat morgen met een renner minder aan het vertrek van Nokere Koerse. Stan Van Tricht was voorzien voor de kasseienkoers, maar kreeg een positieve coronatest terug en moest zich terugtrekken. Door een volle ziekenboeg van de ploeg kon de plaats van de jonge prof niet worden opgevuld.

Zonder Van Tricht vormen de Belgen Bert Van Lerberghe, Iljo Keisse en Stijn Steels, de Brit Ethan Vernon, de Zwitser Mauro Schmid en de Duitser Jannik Steimle de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl in Nokere Koerse. “Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Zdeněk Štybar zijn ziek uit Parijs-Nice gekomen. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan met ons lijstje van zieke renners”, zei sportdirecteur Rik Van Slycke in gesprek met persbureau Belga.

Als de koers uitdraait op een sprint, rekent de ploeg op het eindschot van Vernon. “Wij hebben ook nog Bert Van Lerberghe achter de hand die ook zeer rap aan de eindmeet is. Hij trok in de GP Monseré de sprint aan voor Vernon en deed dat net iets te explosief. We zien wel hoe het koersverloop is om onze tactiek te bepalen. Wij gaan ons zeker niet in slaap laten wiegen. We hebben onze eer hoog te houden en zullen koersen zoals we altijd doen: aanvallend”, verzekerde Van Slycke.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Nokere Koerse (16 maart)

Iljo Keisse

Mauro Schmid

Stijn Steels

Jannik Steimle

Bert Van Lerberghe

Ethan Vernon