Quick-Step Alpha Vinyl met vrijbuitersploeg naar Ronde van Denemarken

Quick-Step Alpha Vinyl heeft de selectie voor de Ronde van Denemarken bekendgemaakt. De Belgische ploeg brengt niet de allergrootste namen aan het vertrek, maar heeft met Ethan Vernon en Mauro Schmid wel outsiders voor respectievelijk dagsucces en het algemeen klassement.

“We bekijken het dag per dag, aangezien we geen grote favoriet voor het algemeen klassement hebben”, zegt ploegleider Brian Holm. De ploeg bestaat uit Josef Cerny, Tim Declercq, James Knox, Michael Mørkøv, Mauro Schmid, Zdenek Stybar en Ethan Vernon. Vernon, winnaar van een rit in de Ronde van Catalonië en twee keer tweede in de Tour of Norway, is de snelle man van dienst. “In de sprints zal Vernon bijgestaan worden door Michael, terwijl we in de tijdritten voor een goed resultaat kunnen gaan met Josef en Mauro.”

“Op het gravel kan Zdenek iets laten zien, maar het blijft afwachten hoe de koers zich daar ontvouwt”, doelt Holm op de derde etappe naar Herning. In deze rit zijn meerdere onverharde stroken opgenomen. “Wat het algemeen klassement betreft, kan Mauro misschien iets”, doelt hij op Schmid, de winnaar van de Ronde van België. “Maar we moeten eerst kijken hoe hij hersteld is van zijn ziekte. We zullen zien wat mogelijk is, maar zoals gezegd, bekijken we het dag per dag.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor de Ronde van Denemarken (16-20 augustus):

Josef Cerny

Tim Declercq

James Knox

Michael Mørkøv

Mauro Schmid

Zdenek Stybar

Ethan Vernon