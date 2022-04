Quick-Step-Alpha Vinyl met Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe in Ronde van het Baskenland

Remco Evenepoel en wereldkampioen Julian Alaphilippe zijn de speerpunten van Quick-Step-Alpha Vinyl voor de Ronde van het Baskenland, dat maandag van start gaat. Voor de rest staan er onder meer drie andere Belgen aan de start voor de ploeg van manager Patrick Lefevere.

De volledige selectie voor Quick-Step-Alpha Vinyl voor de Itzulia Basque Country bestaat naast Evenepoel en Alaphilippe uit Rémi Cavagna, James Knox, Dries Devenyns, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke. Vier Belgen aan de start dus. Een sprinter is er logischerwijze niet bij, want het parcours in het Baskenland is zeer zwaar. Mocht er toch gesprint moeten worden om de zege zal dat na een zware etappe zijn en dan Alaphilippe zeker niet kansloos.

Verder is het uitkijken naar wat Evenepoel zal presteren in de rittenkoers. Na zijn terugval in Tirreno-Adriatico zal de Belg gretig zijn. Patrick Lefevere zei in zijn column het volgende over zijn poulain: “Hij heeft goed gewerkt op hoogtestage en is vorm. Hij verbrak een Strava-KOM waar hij Wout van Aert van de tabellen reed.”

Ploegleider Klaas Lodewyck is voorzichtig: “Bekijken het dag per dag”

“De Ronde van het Baskenland is een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen. Het is ook een belangrijke voorbereiding op de klimklassiekers (Evenepoel zal na de Ronde van het Baskenland de Waalse klassiekers betwisten, red.)”, aldus Lodewyck. “We zakken met een goed en gemotiveerd team af naar Spanje. We nemen het dag per dag en zien dan wel wat het wordt voor het algemene klassement.”

