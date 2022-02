Quick-Step Alpha Vinyl met Kuurne-winnaar Fabio Jakobsen in Le Samyn

Quick-Step Alpha Vinyl heeft bekendgemaakt welke zeven renners morgen aan de start verschijnen van Le Samyn. Fabio Jakobsen is de grote blikvanger: de Nederlandse sprinter snelde afgelopen zondag nog naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en krijgt dinsdag wellicht weer een kans om voor de zege te sprinten.

Jakobsen zal dinsdag met het nodige vertrouwen aan de start staan van Le Samyn, na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. De rappe Nederlander is de aangewezen man voor succes, mocht de wedstrijd uitdraaien op een sprint met een omvangrijke groep. In Le Samyn zien we echter vaak een lastig koersverloop en het is daarom geen verrassing dat Quick-Step Alpha Vinyl meerdere sterke pionnen heeft geselecteerd voor deze wedstrijd.

Bert Van Lerberghe (die vanwege lichte maagproblemen niet kon starten in Kuurne), Jannik Steimle en Stan Van Tricht beschikken ook over de snelheid om zich te plaatsen in een sprint. De selectie wordt compleet gemaakt door de Britse neoprof Ethan Vernon, die eveneens over een snedige sprint beschikt, Stijn Steels en de Tsjechische hardrijder Josef Černý.

‘Solide ploeg’

“Alle ogen zullen dinsdag op ons gericht zijn, aangezien we met Fabio aan de start staan”, aldus ploegleider Rik Van Slycke. “Maar tegelijkertijd rekenen we ook op een aantal jonge en nieuwe renners. Ze missen nog een beetje ervaring voor dit soort wedstrijden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We kunnen namelijk ook bouwen op Bert, Stijn en Jannik. Een solide ploeg. De motivatie is er en we gaan ons best doen.”

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Le Samyn (1 maart)

Josef Černý

Fabio Jakobsen

Bert Van Lerberghe

Stijn Steels

Jannik Steimle

Stan Van Tricht

Ethan Vernon