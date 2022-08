Quick-Step Alpha Vinyl met Fabio Jakobsen in Deutschland Tour

Quick-Step Alpha Vinyl heeft de ploeg bekendgemaakt die woensdag aan de start staat van de Deutschland Tour. In de sprint rekent het team op Fabio Jakobsen, die een week geleden in het Zuid-Duitse München naar de EK-titel reed.

Jakobsen was dit seizoen al goed voor twaalf overwinningen. Zondag mocht de Nederlandse sprinter voor het eerst in zijn Europese trui rijden in de BEMER Cyclassics in Hamburg, waar hij als dertigste over de streep kwam. In de Deutschland Tour mag hij zijn kampioenstrui opnieuw aantrekken. Behalve Jakobsen staan ook James Knox, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Stan Van Tricht en Mauri Vansevenant aan het vertrek. Lampaert was in 2019 al een keer derde in het eindklassement van de Duitse ronde.

“Het wordt geen gemakkelijke Deutschland Tour, maar we gaan erheen met een sterke ploeg, bestaande uit renners die aan het opbouwen zijn en steeds beter worden voor dit tweede deel van het seizoen. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons zullen laten zien”, aldus sportdirecteur Tom Steels. “De zware aankomst bergop en de etappes met steile klimmetjes zullen heel belangrijk zijn voor het eindresultaat, en James en Mauri zullen zien hoe ver ze daar kunnen komen, maar ook onze andere renners zullen hun kansen krijgen.”

De Deutschland Tour staat voor 24-28 augustus op de kalender.