Drietal Bingoal Pauwels Sauces WB geblesseerd na val op stage

Bij een valpartij op trainingskamp in Spanje zijn Quentin Venner en Milan Menten geblesseerd geraakt. Beide renners van Bingoal Pauwels Sauces WB waren betrokken bij een crash op hoge snelheid. Bij Venner is een breuk in de lendenwervel geconstateerd.

Volgens Het Nieuwsblad ging ‘een ongelukkige beweging met de gsm’ vooraf aan de valpartij. Ook Tom Paquot (22) ging naar de grond, maar hij kwam er met flink wat schaafwonden vanaf. Dat in tegenstelling tot de 23-jarige Venner, die dus een breukje in zijn onderrug heeft opgelopen.

Milan Menten (25) heeft dan weer een hamstringblessure opgelopen. Mogelijk gaat het om een scheurtje in de hamstringspier. “De volgende vier dagen op stage hier houd ik het rustig, want ik wil mijn seizoen niet hypothekeren door een stomme val. Dat na een winter waarin alles perfect liep”, vertelt hij aan de krant.