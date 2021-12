Qhubeka-teammanager Doug Ryder: “We willen snel terugkeren op het hoogste niveau”

Het doek voor Qhubeka Nexthash is definitief gevallen. In een emotioneel betoog op de website van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg laat het team weten dat het ze niet gelukt is om de laatste mogelijkheid om door te gaan, op tijd af te ronden. “We bevestigen dat we daarom besloten hebben om per 31 december 2021 te stoppen met het WorldTour-team.”

Het team laat weten dat de opleidingsploeg Team Qhubeka – dat koerst op een Italiaanse licentie – volgend jaar wel blijft bestaan en op Continental-niveau actief zal blijven. “Deze aankondiging weegt voor ons heel zwaar”, valt er te lezen. “Maar meer dan ooit hebben we nu de motivatie om het team te herbouwen en willen we opnieuw onze plek claimen op het hoogste wielerniveau. We willen een platform blijven bieden voor Afrikaans talent om door te stromen naar het hoogste niveau. Met Team Qhubeka is het ons doel om snel terug te keren naar de WorldTour.”

Ploegeigenaar Doug Ryder heeft donderdag het nieuws intern aan alle stafleden en renners verteld. “Dat was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten doen. We begonnen als Continental-team, wonnen als ProContinental-ploeg met Milaan-San Remo een monument en de laatste zes seizoenen maakten we deel uit van de WorldTour. We hebben Afrika naar voren gestuwd in de wielerwereld, we hebben mensen kennis laten maken met Qhubeka en we gaan door om te laten zien dat fietsen het leven van mensen kan veranderen.”

Het WK van 2025 in Rwanda is voor Ryder een mijlpaal voor het vertrouwen in het Afrikaanse wielrennen. “Het moment is nu daar dat er geen Afrikaans team meer op profniveau aanwezig is. We hebben een aantal ongelooflijke interacties gehad in de zoektocht naar een nieuwe titelsponsor. Die was nodig om onze toekomst te garanderen, maar helaas lukte het ons niet om de deal op tijd rond te maken. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om al onze stafleden en renners – in heden en verleden – te bedanken voor hun toewijding en steun. Tot snel!”

De laatste weken kwamen vanuit Afrika verschillende landen bij het team aankloppen om hen te steunen, maar dat mocht niet meer baten. Deals met Giant en Premier Tech ketsten eerder al af en ook met de laatste partij lukte het dus niet om de ploeg overeind te houden.