Qhubeka ASSOS schuift Simon Clarke naar voren voor Amstel Gold Race

Qhubeka ASSOS heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag van start gaan in de Amstel Gold Race. De ploeg wees Simon Clarke, in 2019 tweede achter Van der Poel, aan als haar leider, terwijl ook Michael Gogl een beschermde rol heeft.

Voor Bert-Jan Lindeman wordt het zijn achtste deelname aan de Amstel Gold Race. “Ik heb echt goede herinneringen aan de wegen waaruit het circuit dit jaar van de Amstel Gold is opgebouwd”, liet de 31-jarige Nederlander weten via zijn ploeg. “Het parcours is vergelijkbaar met het WK 2012, waar ik als eerstejaars profrenner aan meedeed. Dat was een bijzonder moment in mijn carrière en door deze herinneringen ben ik enthousiast om hiernaartoe terug te keren.”

Omdat de ronde op het WK-parcours lijkt mogen we ervan uitgaan dat het een veeleisende koers wordt, vertelde Lindeman verder. “Alleen de sterkste renners komen in aanmerking voor de zege. Wij zijn ervan overtuigd dat wij zo’n renner in de ploeg hebben, dus we gaan er alles aan doen om Simon Clarke voor in de wedstrijd te positioneren, zodat hij kan meestrijden om de overwinning”, aldus de Nederlander.

Qhubeka ASSOS voor de Amstel Gold Race 2021

Sander Armée

Sean Bennett

Simon Clarke

Michael Gogl

Sergio Henao

Bert-Jan Lindeman

Robert Power