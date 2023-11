woensdag 1 november 2023 om 17:10

Q36.5 neemt afscheid van onder meer Jack Bauer en Alessandro Fedeli

Q36.5 gaat in 2024 verder zonder Jack Bauer en Alessandro Fedeli. Dat laat de Zwitserse formatie weten op sociale media. Ook Antonio Puppio en Corey Davis rijden volgend jaar niet meer voor het ProTeam.

De 38-jarige Bauer zou volgens de geruchten zijn wielercarrière beëindigen, maar heeft zijn afscheid zelf nog niet aangekondigd. De Nieuw-Zeelander werd in 2012 prof bij Garmin-Barrucada, de ploeg van Jonathan Vaughters, en reed nadien ook nog voor Quick-Step Floors en Mitchelton-Scott. Gedurende zijn profloopbaan boekte hij zes overwinningen, waaronder de Japan Cup een rit in de Ronde van Groot-Brittannië. De meeste mensen zullen hem echter vooral herinneren van de Tour de France 2014, toen hij vanuit de vroege vlucht bijna wist te zegevieren in de vijftiende etappe naar Nîmes. Pas in de allerlaatste meters rekende de sprintende meute hem destijds in.

Het is nog niet bekend waar de toekomst ligt van Fedeli, Puppio en Davis. Puppio (24) en Davis (31) konden afgelopen seizoen geen grootse resultaten voorleggen, maar de 27-jarige Fedeli heeft als prof wel het een en ander laten zien. Hij won in het verleden in de Tour du Rwanda, CRO Race en de Tour du Limousin al een rit en eindigde dit jaar onder meer als derde in de WorldTour-eendaagse Eschborn-Frankfurt.