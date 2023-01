Q36.5 krijgt een van de vier wildcards voor Parijs-Roubaix

Koersorganisator ASO heeft zijn wildcards uitgedeeld voor de eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix voor mannen en vrouwen. Zoals vermeld, starten bij de vrouwen onder meer het Nederlandse Parkhotel Valkenburg en het Belgische AG Insurance-Soudal Quick-Step. In de mannenwedstrijd zullen we onder andere nieuwkomer Q.35 aan het werk zien.

Q36.5 is de nieuwe ploeg van Doug Ryder, die eerder aan het roer stond van Qhubeka NextHash. Onder anderen Tom Devriendt, vorig jaar in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert verrassend vierde in Parijs-Roubaix, staat onder contract bij de Zwiterse formatie. Eerder ontving de ploeg al uitnodigingen voor Strade-Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Naast Q36.5, hebben ook Uno-X, Bingoal WB en Flanders-Baloise een wildcard ontvangen voor Parijs-Roubaix. Zij stonden vorig jaar allen al aan de start van de Helleklassieker.

Drie andere ploegen van het tweede niveau mogen deelnemen aan Parijs-Roubaix. Israel-Premier Tech, TotalEnergies en Lotto Dstny kregen een automatische uitnodiging, omdat ze in 2022 de drie bestscorende ProTeams waren op de UCI-ranking. Verder zijn uiteraard alle achttien WorldTeams aanwezig.

WorldTeams

AG2R Citroën

Alpecin-Deceuninck

Arkéa-Samsic

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Cofidis

DSM

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Circus-Wanty

Jayco AlUla

Jumbo-Visma

Movistar

Soudal Quick-Step

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Drie beste ProTeams

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

TotalEnergies

Overige ploegen

Bingoal WB

Flanders-Baloise

Q36.5

Uno-X