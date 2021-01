PWZ Zuidenveldtour verhuist naar zaterdag 18 september

De organisatie van de PWZ Zuidenveldtour heeft vanwege de huidige onzekerheid omtrent het coronavirus besloten om de eerstvolgende editie van de wedstrijd te verplaatsen van 24 april naar 18 september 2021.

Deze datum is in aanvraag bij zowel de KNWU als de UCI, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Zekerheid over de nieuwe datum is pas te verwachten eind april, aangezien heel veel wedstrijden en evenementen al richting het najaar worden geschoven.

Normaal wordt de PWZ Zuidenveldtour altijd gehouden op de laatste zaterdag van april, met als startlocatie Dalen en de finish in Nieuw-Amsterdam. De wedstrijd doorkruist traditioneel vele dorpen en buurtschappen in het zuidoosten van Drenthe.

“Met z’n allen hopen we dat de koers onder goede omstandigheden verreden kan worden op 18 september, met veel publiek, een pak renners en natuurlijk alle vrijwilligers die de wielersport een warm hart toedragen”, zo klinkt het optimistisch. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door.