Puy de Dôme is net te lang voor Matteo Jorgenson: “Ik voelde me zó leeg”

Matteo Jorgenson was ontzettend dichtbij de zege op de mythische Puy de Dôme, maar in de laatste kilometer kwamen Michael Woods, Pierre Latour en Matej Mohoric alsnog voorbij. De Amerikaan had op dat moment bijna vijftig kilometer alleen voorop gereden, nadat hij in zijn eentje was weggereden uit de oorspronkelijke kopgroep. “Ik moest er vroeg aan beginnen”, vertelde hij na afloop aan Eurosport.

“Ik wist dat ik niet op zou kunnen tegen Michael Woods en Neilson (Powless, red.), als ik zou blijven wachten in die groep”, legde Jorgenson uit. “Ik wist dat ik in een klein groepje of solo weg moest komen. Het werd een solo. Daarna ging ik all-in. Aan het einde moet je hopen dat ze zichzelf achter je opblazen, want een minuut aan de voet van de klim was niet genoeg. Maar ik heb gedaan wat ik kon.”

Van de tijdsverschillen kreeg Jorgenson weinig mee tijdens de klim. “Vanaf het moment dat we afsloegen, bleven de auto’s achter en had ik geen radio. Ik kreeg wel tijdsverschillen door via de motor. Het ging van een minuut naar veertig seconden, naar 35 seconden. Dat was het laatste wat ik hoorde, met nog ongeveer een kilometer te gaan. Ik voelde me zó leeg op dat moment. Voordat ik het wist, was Mike er. Het was een verrassing, maar ik kon echt niets meer doen.”

