zaterdag 3 februari 2024 om 12:33

Puck Pieterse volledig fit voor WK veldrijden: “Ik voel me goed en ben er klaar voor”

Video Vorige week was Puck Pieterse nog ziek, waardoor ze in Hoogerheide enigszins tegenviel, maar op de dag van het WK veldrijden in Tábor is de Nederlandse favoriete weer helemaal fit. Dat vertelt ze twee uur voor de start aan WielerFlits.

“Het gaat goed, ik voel mij niet ziek meer”, zegt Pieterse als we vragen naar haar vormpeil. “We gaan zien hoe het in de wedstrijd gaat. Het parcours ligt er heel glad bij en de modder is best wel dik. Dat maakt het extra zwaar, want je komt er niet lekker doorheen.”

De balken in Tábor zijn al de hele week het onderwerp van gesprek. Deze liggen op een hellend stuk en door de modder is de aanloopfase erg lastig. Pieterse is normaal gesproken de beste ‘springer’ bij de vrouwen, maar gaat ze daadwerkelijk springen? “Dat is niet meer te doen voor mij, helaas”, vertelt ze.