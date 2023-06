Puck Pieterse vierde in shortrace Lenzerheide

De Nederlandse vrouwen hebben het vanavond tijdens de shortrace in het Zwitserse Lenzerheide uitstekend gedaan. Puck Pieterse eindigde op de vierde plek, Anne Tauber en Anne Terpstra werden vijfde en negende.

Jenny Rissveds bleek in de shortrace ongenaakbaar. De Zweedse reed in de slotronde weg en hield Alessandra Keller en Pauline Ferrand-Prévot van zich af.

🚵🇨🇭 | De Zweedse Jenny Rissveds is de sterkste is de sterkste op de Cross Country Short Track in Lenzerheide. De olympisch kampioene van Rio reed in de laatste ronde weg bij haar concurrenten. #MTBWorldCup 📺 Mountainbike volg je bij Eurosport en discovery+ pic.twitter.com/XIXJnuTQ4K — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 9, 2023

Schwarzbauer wint bij de mannen

Bij de mannen ging even later de overwinning naar Luca Schwarzbauer. De Duitse kampioen reed in een spectaculaire finale weg bij de Fransman Jordan Sarrou en de Deen Sebastian Christensen.

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock doen dit weekend niet mee in Lenzerheide. Van der Poel rijdt Dwars door het Hageland, terwijl Pidcock de Ronde van Zwitserland doet.