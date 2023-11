maandag 27 november 2023 om 18:44

Puck Pieterse verkozen tot Talent van het Jaar

Puck Pieterse is uitgeroepen tot het grootste Nederlandse wielertalent van 2023. De 21-jarige renster maakte afgelopen jaar zowel indruk in het veld als op de mountainbike. Ze werd onder meer tweede op het WK veldrijden en won de Wereldbeker mountainbike. Mede vanwege deze prestaties krijgt ze de Gerrie Knetemann Trofee overhandigd.

De nog altijd maar 21-jarige renster schitterde dit seizoen ook op de wegfiets, waar ze verrassend vijfde werd in de Strade Bianche Donne. Nadien bereidde ze zich voor op het seizoen op de mountainbike, waar ze bijzonder succesvol was. Ze behaalde drie wereldbekerzeges, een Europese titel, twee WK-medailles en twee WB-eindzeges: de oogst is bijzonder indrukwekkend.

In het veld veroverde ze aan het begin van het jaar bovendien de Nederlandse titel bij de profs, en moest ze op het WK in Hoogerheide alleen haar landgenote Fem van Empel laten voorgaan. Naast Pieterse waren ook Shirin van Anrooij en Olav Kooij genomineerd. De Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW), de Club48 en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen, gaven echter de meeste stemmen aan Pieterse.

Reactie van Puck Pieterse

Pieterse was aanwezig in Utrecht om de prijs in ontvangst te nemen. “Mijn hoogtepunt van het afgelopen seizoen? Dat was het EK op de mountainbike. Ik had toen vanuit het niets een paar wereldbekers gewonnen. De druk lag er vol op om dit over te doen op het EK. Het was een heel mooie trip.” De jonge renster keek verder al kort vooruit naar 2024. “Mijn hoofddoel? De Olympische Spelen. Ik droom eigenlijk van Olympisch goud”, is ze bijzonder ambitieus.

Laatste tien winnaars Gerrie Knetemann Trofee

2023: Puck Pieterse

2022: Fem van Empel

2021: Mick van Dijke

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Lorena Wiebes

2018: Harrie Lavreysen

2017: Fabio Jakobsen

2016: Sam Oomen

2015: Elis Ligtlee

2014: Wilco Kelderman

2013: Mathieu van der Poel