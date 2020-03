Puck Pieterse sluit aan bij Alpecin-Fenix maandag 2 maart 2020 om 16:48

Puck Pieterse komt vanaf deze maand uit voor Alpecin-Fenix. Daar wordt het 17-jarige veldrittalent ploeggenote van wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado. Pieterse richt zich ook op het mountainbiken.

In november werd al bekend dat de gebroeders Roodhooft het Nederlandse talent hadden gestrikt, maar het was nog niet bekend bij welk team. Naast Alpecin-Fenix zijn ook Iko-Crelan (met Sanne Cant), Creafin-Fristads (met Eva Lechner) en 777.be (met Annemarie Worst en Yara Kastelijn) in handen van Christoph en Philip Roodhooft.

Europees juniorenkampioene Pieterse kan zich binnen Alpecin-Fenix meer richten op internationale wedstrijden en op het mountainbiken, waarin ze ook uitblinkt. Dat kon bij haar oude ploeg ZZPR.nl-Orange Babies niet.