Puck Pieterse mengt zich andermaal in de top: “Deze lijn doortrekken”

Puck Pieterse bestormt de top van het vrouwenveldrijden. De talentvolle Nederlandse van Alpecin-Fenix was in de Wereldbeker Zonhoven lange tijd op weg naar een podiumplaats, maar ze strandde uiteindelijk op de vierde plaats. “Het gaat iedere wedstrijd beter”, vindt Pieterse in gesprek met WielerFlits.

De kopstart in de zandcross van Zonhoven was voor de 19-jarige Pieterse. “Ik was goed weg”, erkent ze. “Ik wilde liever van voren starten, om dan terug te zakken, dan dat ik mezelf elke keer weer naar voren moest rijden. Ik heb mijn plekje daarna goed kunnen verdedigen, denk ik. Je kon lastig je herstel pakken, omdat je constant aan het rennen was of door het zand aan het fietsen was. Je moest echt je focus erbij houden. Kleine foutjes werden daardoor wel afgestraft.”

Tegen Denise Betsema en wereldkampioene Lucinda Brand was Pieterse uiteindelijk niet opgewassen. In de slotronde kwam ook Ceylin del Carmen Alvarado haar nog voorbij. “Ik wist aan het begin van het seizoen dat ik goed was. Ik hoopte vaker top-10 te kunnen halen, en tot nu toe lukt dat verbazingwekkend goed”, lacht ze. “Dus ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken.”

“De Wereldbeker heeft mijn focus, samen met de kampioenschappen”, vertelt de Amersfoortse, die na haar vierde plek ook de leidster is in het Wereldbekerklassement voor U23-rensters. “Dit is zeker een doel om te behouden. Op naar volgende week in Overijse.”