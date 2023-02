Puck Pieterse maakt zaterdag WorldTour-debuut in Strade Bianche

Een opvallende naam op de startlijst van Strade Bianche voor vrouwen: Puck Pieterse. De 20-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck maakt zaterdag voor het eerst haar opwachting in een WorldTour-koers. Dat heeft de Belgische ploeg laten weten aan Eurosport.

Pieterse maakte afgelopen zondag al haar debuut op de weg in Omloop van het Hageland, waarin ze 36e werd, maar zal zaterdag dus voor het eerst deelnemen aan een WorldTour-koers. En het is meteen een zeer pittige opdracht met de Toscaanse gravelklassieker Strade Bianche.

De Nederlandse alleskunner krijgt zaterdag de kans om het op te nemen tegen onder meer Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio en Elisa Balsamo.

Pieterse heeft een zeer succesvol veldritseizoen achter de rug. Zo won ze vier wereldbekermanches en was ze ook zeer succesvol op de kampioenschappen. In Zaltbommel werd ze Nederlands kampioene bij de eliterenners, in Namen veroverde ze de Europese beloftentitel en in Hoogerheide was ze goed voor WK-zilver bij de profs.