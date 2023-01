Puck Pieterse komt pech te boven en wint overtuigend Wereldbeker Besançon

Puck Pieterse is klaar voor het WK, getuige haar overtuigende zege in de Wereldbeker veldrijden in Besançon. De jonge Nederlandse kampioene van Alpecin-Deceuninck kreeg in de eerste ronde te maken met pech, maar herpakte zich snel en reed in de derde ronde weg van de rest. Annemarie Worst en Inge van der Heijden mochten mee het podium op.

De kopstart was voor Marie Schreiber, die Puck Pieterse in haar kielzog mee kreeg. Ook Annemarie Worst, Kata Blanka Vas, Zoe Bäckstedt en Hélène Clauzel kenden een goede start. Zij vormden in de openingsfase een grote kopgroep, met ook Inge van der Heijden en Denise Betsema.

Nog voor het einde van de eerste ronde kende topfavoriete Pieterse materiaalpech. Ze verloor een twintigtal seconden, zakte weg naar de zeventiende plaats en was aangewezen op achtervolgen. Worst en Vas namen daarop het initiatief, maar konden niet voorkomen dat Pieterse al snel terugkwam aansluiten bij de koplopers.

Pieterse maakt favorietenrol waar

In de derde ronde schudde Pieterse zelf aan de boom. Ze sprong over de balkjes en trok stevig door, waardoor er verschillen ontstonden. Van der Heijden en Worst waren de eerste achtervolgers, gevolgd door Bäckstedt. De Nederlandse kampioene reed echter gestaag door en breidde haar voorsprong uit naar twintig seconden.

Bij afwezigheid van rensters als Fem van Empel en Shirin van Anrooij, die in aanloop naar het WK de voorkeur gaven aan de X2O Trofee in Hamme van gisteren, mochten 777-rensters Van der Heijden en Worst dromen van het podium in Besançon. Zij sloegen de handen ineen en hielden Bäckstedt op ruim tien seconden achterstand.

Leidster Puck Pieterse kwam niet meer in de problemen in de slotronde, waardoor ze haar vierde wereldbekeroverwinning van dit seizoen binnenhaalde. Eerder was ze al de beste in Overijse, Hulst en Val di Sole dit seizoen. Achter haar wist Worst de tweede plaats te behalen en Van der Heijden eindigde als derde. Bäckstedt, Vas, Schreiber, Manon Bakker en Betsema volgden niet ver daarachter.

