vrijdag 8 september 2023 om 20:36

Puck Pieterse en Victor Koretzky winnen shortrace in Les Gets

Puck Pieterse heeft op knappe wijze de shortrace in Les Gets gewonnen. De alleskunner van Alpecin-Deceuninck ging in Frankrijk twintig minuten volle bak en hield uiteindelijk Evie Richards en Alessandra Keller af.

Pieterse moest in de laatste minuten nog heel diep gaan om de Britse en Zwitserse mountainbikesters af te houden. In de laatste ronden kwamen Richards en Keller namelijk dichter en dichter.

Bij de mannen was het Victor Koretzky die de zege over de streep trok. De mountainbiker, die normaal gesproken uitkomt voor BORA-hansgrohe hield Jordan Sarrou nipt af en zag ook Luca Schwarzbauer nog heel kort eindigen. De Belg Jens Schuermans eindigde op plek vier.

Aanstaande zondag staat de Cross Country-wedstrijd in Les Gets op het programma. De uitslag van de shortrace vanavond is bepalend voor de startvolgorde op zondag.