vrijdag 25 augustus 2023 om 19:19

Puck Pieterse derde in shortrace Andorra, Anne Terpstra vijfde

Puck Pieterse is derde geworden in de shortrace in het Spaanse Andorra. De Wereldbeker MTB werd gewonnen door Alessandra Keller, die Evie Richards kon afhouden in een spannende laatste ronde. Anne Terpstra werd vijfde.

Na een goede start in Andorra zakte Pieterse wat weg. Op bijna 2000 meter hoogte knokte de Nederlandse zich toch weer in de wedstrijd, net zoals haar landgenote Terpstra. In de laatste rondes bleek echter Alessandra Keller de sterkste te zijn. De Zwitserse had nog een sterke demarrage in de benen en leek overtuigend te gaan winnen. In de laatste minuten werd het nog even spannend met een opkomende Richards, maar Keller kon toch standhouden.

Bij de mannen ging de zege naar de Duitser Luca Schwarzbauer. Hij klopte de Zwitserse ancien Nino Schurter en Fransman Joan Sarrou met een nipt verschil. Tom Pidcock reed een anonieme wedstrijd en werd zeventiende. Er eindigden geen Nederlanders of Belgen in de top-20.