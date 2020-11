Puck Pieterse: “De druk lag niet op mij”

De 18-jarige Puck Pieterse was de ietwat verrassende winnares van het Europees kampioenschap bij de belofte-vrouwen vanmiddag. “Ik heb me de afgelopen weken rustiger kunnen houden dan mijn concurrentes”, bevestigt de Amersfoortse.

“Daardoor kwam ik minder zenuwachtig aan de start, want de druk lag niet op mij. Er waren andere favorieten, en dat vond ik wel lekker. Maar ik had deze zege ook niet verwacht. Het toont wel dat het goed zit met de vorm en dat ik weer een stap heb kunnen zetten ten opzichte van vorig jaar”, aldus de renster van Alpecin-Fenix, die een jaar geleden nog won bij de junioren.

Pieterse begon pas laat aan haar solo, nadat ze in de beginfase eerder de kat uit de boom keek. “Ik dacht: ik wacht wat af, ik kijk eerst eens waar iedereen zijn sterke en zwakke punten liggen. Dan zag ik dat ik in het bos sneller kon rijden dan de rest, dus heb ik besloten om daar door te trekken. Ik ben er vol voor gegaan. Aan het einde zag ik Vas nog dichtbij komen, en dacht ik: dit wordt nog een sprint. Gelukkig had ik nog ietsje over, maar het had geen ronde langer moeten duren.”

De Nederlandse combineert het veldrijden vooralsnog met mountainbiken. Blijft dat in de toekomst een haalbare kaart? “Dat denk ik wel. Een paar weken geleden was ik nog derde op het EK mountainbike. Die lijn heb ik doorgetrokken tot vandaag en ga nu een weekje niks doen, om dan weer op te bouwen richting de wereldbekers. Als je voldoende rust neemt, is deze combinatie echt wel mogelijk.”