zondag 17 december 2023 om 13:57

Puck Pieterse aast in Namen op eerste overwinning: “Dit parcours ligt mij goed”

Het is voor de Nederlands kampioene nog niet raak geweest dit seizoen. Puck Pieterse is nog altijd op zoek naar haar eerste overwinning en hoopt in Namen daar verandering in te brengen. Bij afwezigheid van Fem van Empel liggen er kansen voor Puck Pieterse.

“Dit parcours is een van mijn favorieten van het jaar”, opent Pieterse voor de camera vlak voor aanvang van de cross. “Ik wil graag één van de aankomende crossen winnen. Ieder van ons wil graag winnen, dus ik hoop er vandaag voor te kunnen gaan.”

Nu – wellicht – haar grootste concurrente heeft afgezegd liggen er meer kansen voor de 21-jarige Nederlandse. Vooral aan het begin van de koers verwacht Pieterse een ander verloop. “Fem is een hele snelle starter en pusht de eerste de rondes altijd heel hard. Misschien zien we daarom in de eerste rondes een rustiger tempo. Dat kan een interessante koers maken.”