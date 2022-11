Puck Pieterse (3e): “Wist dat het lastig was om Fem te kloppen in een sprint”

Video

Puck Pieterse kwam dit veldritseizoen drie keer in actie in de Wereldbeker, mocht drie keer plaatsnemen op het podium, maar is nog altijd op zoek naar haar eerste wereldbekerzege bij de profs. Ook zondag in de Beekse Bergen (3e) kwam ze net tekort voor de overwinning. “Maar ik ben wel blij dat ik opnieuw op het podium ben geëindigd”, vertelde ze na afloop aan WielerFlits.

Vlak voor het ingaan van de laatste ronde sprong Van Anrooij weg bij haar twee concurrentes: Fem van Empel en Puck Pieterse. Het verschil bleef in de slotronde echter beperkt. In de laatste minuten kregen Pieterse en Van Empel hun prooi weer in het zicht, maar in de technische zandstrook sloop Van Arnooij weer wat verder weg. Het bleek voldoende om vooruit te blijven en zo boekte de jonge renster van Baloise Trek Lions haar eerste grote veldritzege bij de profs.

Pieterse moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats, want Fem Van Empel bleek in de sprint ook over snellere benen te beschikken. De voor Alpecin-Deceuninck-uitkomende Pieterse was na afloop echter wel tevreden met een nieuwe podiumplaats. “Ik besloot tijdens de cross wat meer af te wachten, om te kijken hoe dat was. Op een gegeven moment heb ik wel een kleine aanval geplaatst, om te kijken wie er nog mee konden.”

“Daarna ben ik weer snel in het wiel gekropen. Dat was misschien niet de beste tactiek, maar ik ben wel blij dat ik opnieuw op het podium ben geëindigd”, aldus Pieterse.