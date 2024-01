zondag 14 januari 2024 om 11:18

Puck Langenbarg maakt favorietenrol waar bij NK veldrijden voor junioren

Puck Langenbarg heeft zondag in het Drentse Hoogeveen de Nederlandse titel bij de junioren vrouwen weten te veroveren. De 17-jarige renster begon als topfavoriete aan het NK en reed onbedreigd naar de overwinning. Langenbarg kwam solo over de streep, voor Mae Cabaca en Noï Moes.

Het Drentse Hoogeveen was vandaag de place to be voor crossminnend Nederland: er werd hier namelijk gestreden om de Nederlandse titels in het veld. Op en rond het terrein van Paviljoen Nijstad ten zuidwesten van Hoogeveen was een veelzijdig rondje uitgetekend, met alles erop en eraan. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een snelle en technische cross, maar door de regenval van de voorbije dagen werd het – op de Dag des Oordeels – toch een gladde en bij momenten verraderlijke onderneming.

Puck Langenbarg liet zich er niet door afschrikken en nam al snel de kop. De beloftevolle veldrijdster moest aanvankelijk nog het gezelschap dulden van Mae Cabaca en Noï Moes, maar Langenbarg koos op een gegeven moment toch het ruime sop. Dit bleek al snel een beslissend moment in de cross. De eerste achtervolgsters, eerstejaars-junioren Cabaca en Moes, bleken namelijk niet meer in staat om de scheve situatie recht te zetten en de kloof te dichten.

Bekroning

Sterker, Langenbarg liep alsmaar verder uit en kwam uiteindelijk met een mooie voorsprong als eerste over de streep. Cabaca reed naar de zilveren medaille, Moes mocht als derde vrouw mee het podium op. Voor winnares Langenbarg is deze Nederlandse titel ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal. Ze demonstreerde in aanloop naar de titelstrijd in Hoogeveen al haar goede vorm, met winst in de zandcross van Zonhoven.

NK veldrijden, Hoogeveen

Uitslag U19-vrouwen

1. Puck Langenbarg

2. Mae Cabaca

3. Noï Moes