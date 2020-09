Prudhomme na positieve coronatest: “Ik ben over een week weer terug” dinsdag 8 september 2020 om 15:53

Het was een verlossend bericht voor de renners in de Tour de France, vlak voor de start van de tiende etappe. Het volledige peloton testte negatief op het coronavirus, maar opvallend genoeg heeft Tourbaas Christian Prudhomme wél een positieve coronatest afgelegd.

De Fransman moet nu één week in quarantaine, maar kijkt alweer vooruit. Prudhomme wil volgende week alweer deel uitmaken van het Tourcircus. “We moeten dit ook in perspectief plaatsen. Er zijn inmiddels al 30.000 Fransen overleden aan het coronavirus. Ik voel me echt prima. Het belangrijkste is dat geen enkele renner positief heeft getest.”

Prudhomme maakte naar eigen zeggen geen deel uit van de ‘Tourbubbel’, maar liet zich wel regelmatig testen. “Ik ben voor de Tour getest op 6, 20 én 27 augustus. Het ging telkens om een PCR-test en een bloedtest en alle resultaten waren negatief. Ik ben maandag vervolgens opnieuw getest en de uitslag bleek ditmaal wél positief.”

“Ik maak geen deel uit van de Tourbubbel”

“Ik maak echter geen deel uit van de Tourbubbel, aangezien ik als Tourbaas veel meer mensen ontmoet zoals officials, journalisten en (media)partners. Onze racedirecteur Thierry Gouvenou maakt wel deel uit van de bubbel, maar ik dus niet. Ik zal nu een week aan de zijlijn staan, maar ik ben volgende week dinsdag weer van de partij in de Tour.”

François Lemarchand, voormalig profrenner en sportief verantwoordelijke bij de ASO, zal Prudhomme voorlopig aflossen in de koerswagen. Ook vier stafleden van teams zijn besmet. Het betreft medewerkers van Cofidis, AG2R La Mondiale, INEOS Grenadiers en Mitchelton-Scott. Zij hebben ondertussen de bubbel verlaten.