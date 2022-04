Provinciale Staten Drenthe akkoord met EK wielrennen 2023 op VAM-berg

De Drentse politiek heeft toestemming gegeven om het EK wielrennen in 2023 naar Drenthe te halen. Het vijfdaagse evenement zal zich, als het inderdaad naar de provincie in Noord-Nederland komt, afspelen op en rond de Col du Vam.

Voor de organisatie van het EK wielrennen, dat van 13 tot en met 17 september 2023 zal duren, wil het provinciebestuur 900.000 euro vrijmaken. De meeste fracties in de provinciale politiek waren het eens met deze uitgave. Enkel de PVV en Partij voor de Dieren, die gezamenlijk goed zijn voor twee zetels, stemden tegen. De andere 38 Statenleden stonden allemaal achter het plan om de EK wielrennen naar Drenthe te halen.

De Nederlandse kampioenschappen op de weg vonden de afgelopen twee keer (in 2019 en 2021) ook al plaats bij de Col du Vam. Deze heuvel was in 2021 eveneens het strijdtoneel van de Europese kampioenschappen veldrijden. Destijds betaalde de provincie 350.000 euro, maar verdiende het – zover bekend is – 400.000 euro terug. Omdat de EK veldrijden nog niet tot extra aanmelding voor wielerverenigingen leidden, pleit het CDA ervoor om de clubs meer te betrekken in de organisatie. De provincie is het daarmee eens.