Proloog Giro d’Italia Donne is een prooi voor Kristen Faulkner

Kristen Faulkner mag in de Giro d’Italia Donne de eerste roze trui aantrekken. De 29-jarige Amerikaanse van BikeExchange-Jayco zette de snelste tijd neer in de proloog in Cagliari, Sardinië. Georgia Baker maakte het feestje voor BikeExchange-Jayco compleet door als tweede te finishen, Elisa Balsamo werd derde.

De Giro d’Italia Donne is een van de belangrijkste koersen voor het vrouwenpeloton. Vandaag ging de prestigieuze rittenkoers van start op het eiland Sardinië met een korte tijdrit. De proloog werd gehouden in Cagliari. Het parcours liep niet door het fraaie centrum, maar door de wijk Poetto. De organisatie had een biljartvlakke en dus razendsnelle route uitgetekend en dus was het uitkijken naar de pure specialisten in dit onderdeel. Voor de winnares van de proloog lag bovendien de eerste roze trui klaar.

Seizoensrevelatie Faulkner met een zeer scherpe tijd

Kristen Faulkner had duidelijk haar zinnen gezet op die eerste roze trui en wist een zeer scherpe eindtijd te realiseren. De 29-jarige Amerikaanse laatbloeier van BikeExchange-Jayco, die bezig is aan een uitstekend seizoen en eerder deze maand nét naast de eindzege greep in de Ronde van Zwitserland, wist haar tijdritskills aan te spreken en zette de klok stil na vijf minuten en 45 seconden. Dit bleek een zeer scherpe tijd, te scherp voor erkende hardrijders als Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand.

Faulkner kon zich echter nog niet rijk rekenen, aangezien er nog meerdere kleppers moesten binnenkomen. Annemiek van Vleuten, om maar iemand te noemen. De tweevoudig Giro-winnares reed een keurige proloog, maar beet ook haar tanden stuk op de tijd van Faulkner. Ook Lotte Kopecky greep naast de dagzege, maar deed het met een vierde plaats wel meer dan uitstekend. Alleen Lonneke Uneken kon vervolgens nog iets doen aan de suprematie van Faulkner. De Nederlandse van SD Worx ging als laatste van start, maar gaf te veel toe op de Amerikaanse, die zo eindelijk mocht juichen.

Faulkner bleef in de daguitslag haar ploeggenote Georgia Baker met drie seconden voor, wegwereldkampioene Elisa Balsamo strandde op vijf tellen. Kopecky werd dus vierde (+6 seconden) en Elisa Longo Borghini maakte de top-5 vol. Met Van Vleuten (6e), Brand (7e), Riejanne Markus (8e) en Anouska Koster (10e) kleurde de top-10 behoorlijk Nederlands. Faulkner zal morgen in de roze trui beginnen aan de eerste rit-in-lijn van de Giro Donne. De start is in Villasimius, de finish na 106,5 kilometer in Tortolì. De verwachting is dat hier zal worden gesprint om de zege, gezien het relatief vlakke parcours.