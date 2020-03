Profronde van Noord-Holland gaat niet door vrijdag 27 maart 2020 om 09:14

Het bestuur van de Beemster kaas Profronde van Noord-Holland heeft besloten om de 74ste editie van de oudste wielerklassieker van Nederland dit jaar te cancellen. Voorzitter Koos Venema: “Het is helder dat de gezondheid van de Nederlandse bevolking veel belangrijker is dan de organisatie van een wielerwedstrijd.”

De Profronde van Noord-Holland zou op zaterdag 13 en zondag 14 juni worden verreden, maar de Nederlandse overheid heeft de bestaande maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus uitgebreid en aangescherpt. Tot 1 juni worden alle evenementen verboden, waaronder alle wielerkoersen.

Door de maatregelen is de organisatie van de Profronde van Noord-Holland niet meer in staat om zich gedegen voor te bereiden op de 74e editie. Bovendien is er ook nog onzekerheid over wat er na 1 juni gaat gebeuren en of de wedstrijd dan überhaupt verreden zou kunnen worden. “Wielrennen is nu slechts bijzaak”, aldus Venema.

Op zoek naar nieuwe datum: “Maar dat is een onwaarschijnlijk scenario”

Secretaris Jan Hopman vult aan. “We onderzoeken wat dit besluit betekent en of de Ronde dit jaar wellicht nog op een later tijdstip in het najaar georganiseerd kan worden. Dat willen natuurlijk meer organisatoren, dus dat is een onwaarschijnlijk scenario. In dat geval gaan we er vanuit dat de koers in 2021 weer op de agenda van Nederlandse Loterij Topcompetitie komt.”

De Topcompetitie moest eerder al een streep zetten door drie wedstrijden: de Ton Dolmans Trofee (3 mei), de Omloop der Kempen (17 mei) en de Ronde van Limburg (30 mei). Vorig jaar bestond de Profronde van Noord-Holland uit drie wedstrijden. Nick Brabander won de proloog, terwijl David Dekker en Coen Vermeltfoort in het weekend de grote winnaars waren.