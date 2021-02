Profronde van Noord-Holland en Ster van Zwolle verplaatst naar najaar

De Profronde van Noord-Holland (Topcompetitie) en de Ster van Zwolle (Holland Cup) zijn naar het najaar verplaatst. De Ster van Zwolle wordt nu gehouden op 16 oktober, voor de Profronde van Noord-Holland moet nog een datum worden vastgesteld.

De Profronde van Noord-Holland, de tweede manche van de Topcompetitie, zou eigenlijk op 25 april worden gehouden. De coronamaatregelen gooien echter roet in het eten. “Het bestuur heeft aan de KNWU om een plekje op de kalender in het najaar gevraagd. Hopelijk krijgen we een zondag eind september toegewezen”, liet de organisatie weten. Daarmee wordt de klassieker weer een eendaagse. Vorig jaar werd de wedstrijd afgelast.

Ook de Ster van Zwolle gaat niet op de geplande datum door. De opener van de Holland Cup, die eigenlijk op 6 maart zou worden gehouden, wordt nu op zaterdag 16 oktober het sluitstuk van de wedstrijdreeks. Een jaar geleden zette David Dekker de Ster van Zwolle achter zijn naam. Na een zware koers met veel wind en flinke regenbuien bleef hij Olav Kooij en Coen Vermeltfoort voor in de eindsprint.