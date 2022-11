‘Profploeg Tour de Tietema blijft een beetje mysterieus’

Podcast

Het werd deze week dan eindelijk officieel bekendgemaakt: de profploeg van Tour de Tietema is vanaf 2023 een feit. In deze nieuwe aflevering buigen Maxim en Youri zich over de vraag: wat is er zo bijzonder aan dit nieuws? Dit is de WielerFlits Podcast!

Voordat de heren in gesprek gaan over de befaamde YouTubers, wordt er eerst nog over het veldrijden gepraat. Het voorbije EK wordt besproken én er wordt vooruitgeblikt op komende weken, wanneer ‘De Grote Drie’ (Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock) terug het veld induiken.

Tenslotte heeft Youri zich verdiept in de licentieaanvragen, want over vijf dagen is de deadline van de UCI voor de WorldTeams en ProTeams. Hoe komt het bijvoorbeeld met B&B Hotels-KTM? Je hoort het hier!

Spoorboekje

01:26 – Veldrijden

17:31 – Tour de Tietema

35:42 – Best gelezen bericht van de week

43:20 – Nieuwe ploegen

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed