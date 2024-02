dinsdag 6 februari 2024 om 18:00

Professor over 17-jarige Remco Evenepoel: “Die jongen kan alles”

Remco Evenepoel was 17 jaar jong, had nog nooit een wielerwedstrijd gereden, maar stelde zich zelfverzekerd kandidaat voor het Klimproject van Cycling Belgium. En direct verbaasde hij daar iedereen al. In het pas verschenen boek Remco Evenepoel ongeremd schetst sportjournalist Frank Van de Winkel de jeugdjaren van de wereldkampioen tijdrijden. WielerFlits kan enkele fragmenten uit dit boek overnemen.

Profvoetballer worden, dat was Remco Evenepoels droom. En die leek uit te komen toen hij in 2016 niet alleen aanvoerder van RSC Anderlecht maar ook van de Rode Duivels, de nationale ploeg, werd. Maar nog geen jaar later spatte de droom uiteen. Hij had er een carrière op zitten bij RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, opnieuw RSC Anderlecht en even trainde hij ook mee bij KV Mechelen maar gaf er de brui aan.

Op 17 maart 2017 neemt Remco Evenepoel een opvallend initiatief. Die dag komt er bij Belgian Cycling een emailbericht binnen. Een jongeman uit Schepdaal stelt zich kandidaat voor het Klimproject. Het wát? Tegenwoordig lijken de Belgen met klimtalent aan de bomen te groeien, maar de laatste decennia slaagden relatief weinigen erin om in het langere klimwerk een rol van betekenis te spelen, op vooral Philippe Gilbert en Frank Vandenbroucke na.

‘Jeugdrenners met mogelijke klimkwaliteit hadden weinig rolmodellen en er was ook maar een beperkt relevant wedstrijdaanbod bij de jeugd. We wilden hen er warm voor maken en daarom zijn we in 2016 met het Klimproject begonnen,’ vertelt Erwin Koninckx. Als trainingscoördinator en wetenschapper bij Belgian Cycling werkte hij het initiatief uit en superviseert hij het. Wie geselecteerd is, krijgt een uitnodiging om in april in de Ardennen een testtraining af te leggen. Wie het heel goed doet en dat volhoudt, blijft in het project.

Remco’s vader Patrick Evenepoel, zelf een oud-profrenner, had op de website van Belgian Cycling gezien dat de wielerbond met een Klimproject begonnen was. ‘Ik was in Denemarken met Kevin De Weert, de development coach van Belgian Cycling, toen ik een bericht van Patrick kreeg,’ vertelt Carlo Bomans, Belgisch bondscoach bij de junioren. ‘Patrick zei dat zijn zoon zou beginnen met wielrennen en vroeg of Remco zich nog als kandidaat voor het Klimproject kon aanmelden, want de deadline was al verstreken. Ik vroeg Kevin wat we met die vraag zouden doen. Hij raadde aan om met Erwin Koninckx te overleggen, en Erwin gaf groen licht. Remco stelde zich kandidaat per e-mail en stuurde de resultaten van zijn recentste inspanningstest mee. Dat was geen wielertest, maar een looptest. Het rapport van die looptest aan de Bakala Academy van de Katholieke Universiteit Leuven in december 2016 was erg overtuigend met erg sterke scores voor alle uithoudingsparameters. We zagen dat Remco heel wat inhoud had,’ besluit Carlo Bomans.

De test had Remco afgelegd als voetballer van RSC Anderlecht. ‘Op de loopband liep hij toen 18 en op het einde 19 kilometer per uur,’ zegt Fred Vandervennet, die Remco de overgang als voetballer naar wielrenner helpt maken. ‘Professor Peter Hespel zei daarop: “Die jongen kan alles.”

Remco’s motivatiebrief voor het Klimproject was heel speciaal, zegt Erwin Koninckx. ‘Hij zei zonder blikken of blozen dat hij profrenner wilde worden en dat hij niet zou meerijden om de hoop te vullen, maar om mooie overwinningen te behalen.’ Die ambitie was volgens Koninckx logisch gezien de resultaten van Remco’s looptest. De test viel Koninckx op omdat Remco waarden liet optekenen die je niet van een voetballer verwachtte maar die wel perfect bij een renner pasten.

Daarnaast was trainingscoördinator Koninckx onder de indruk van Remco’s voetbalcarrière en zijn leiderschap daarbij als aanvoerder. ‘Dit was iemand die wist wat hij wilde en meermaals getoond had dat hij de juiste mentaliteit had om zijn doel te bereiken. In vergelijking met de meeste andere jonge wielrenners had hij eigenlijk al een halve internationale sportcarrière achter de rug.’ Als Koninckx Remco Evenepoel voor het eerst ziet, merkte hij dat die ‘voor zijn lengte als voetballer veeleer krachtig gebouwd is, met serieuze spieren en bovenbenen.’ Remco zal daarom op zeer korte tijd ettelijke kilo’s spieren verliezen die hem van pas kwamen als voetballer maar die in het wielrennen overbodig zijn.

