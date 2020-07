Problemen voor Milaan-San Remo: Gemeenten kunnen sluiting autowegen niet garanderen zaterdag 18 juli 2020 om 17:34

Nieuwe problemen doen zich voor tijdens de organisatie van Milaan-San Remo. Diverse gemeenten hebben aan organisator RCS te kennen gegeven de sluiting van enkele grote autowegen niet te kunnen garanderen.

Het komt door de grote drukte op enkele autowegen. Veel toeristen maken in de zomervakantie gebruik van deze wegen, zoals de Via Aurelia, om op hun vakantiebestemming te geraken. Bijkomend nadeel daarbij is dat Milaan-San Remo gepland staat op een zaterdag, de drukste dag van de week. Gemeenten in de provincie Savona denken daardoor dat de veiligheid niet meer is te handhaven.

“Ik heb heel erg veel respect voor de heilige wielerwedstrijd Milaan-San Remo, maar dit is een absurde situatie”, zo laat Giancarlo Sanepa, burgemeester van Borghetto Santo Spirito, weten aan SavonaNews. “Normaal gesproken hebben we tijdens de zomer al veel problemen op deze wegen en nu met het coronavirus en de organisatie van Milaan-San Remo zullen deze problemen niet minder worden.”

“Het is niet mogelijk om door te gaan met het persen van dezelfde citroen”, gaat hij verder. “We hebben al duizend problemen om mee om te gaan. September zou een veel betere datum zijn om Milaan-San Remo te organiseren.”

De RCS, de politie en de provincie Savona zullen in de komende periode enkele (wegen)inspecties uitvoeren in de omgeving van Savona om een oordeel te vellen. Milaan-San Remo staat nu gepland op 8 augustus.