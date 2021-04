Primoz Roglic voor start Waalse Pijl: “Ik ben er klaar voor”

We bombardeerden Primoz Roglic in onze voorbeschouwing tot topfavoriet voor de Waalse Pijl. Voor de start geeft de Sloveen van Jumbo-Visma in ieder geval aan dat hij zich goed voelt. “Hopelijk vind ik de klimmetjes na vandaag ook nog leuk.”

“Ik ben een beetje nerveus, maar de opwinding heeft de overhand”, begint Roglic zijn praatje met de verzamelde pers. “Ik kijk erg uit naar de koers. Er zijn hier zoveel supergoede mannen die heel goed op de klimmetjes uit de voeten kunnen. De details zullen vandaag het verschil maken. Je hebt een heel goede dag, goede benen en een beetje geluk nodig.”

Ik heb de beklimmingen gisteren verkend. Dat was een zeker stuk eenvoudiger dan vandaag het geval zal zijn (lacht). Hopelijk vind ik de klimmetjes na vandaag ook nog leuk. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik heb me zo optimaal mogelijk voorbereid. We gaan het zien.”