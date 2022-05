Primoz Roglic verlost van knieproblemen: “Hij traint zonder beperkingen”

Primož Roglič is volledig hersteld van de knieblessure die hij opliep in de Ronde van het Baskenland. Dat laat Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma, weten aan Het Laatste Nieuws. De Sloveen moest door de blessure onder meer de heuvelklassiekers overslaan.

Roglič vertoeft met een deel van de Tour de France-selectie van Jumbo-Visma in de Sierra Nevada, in voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. “We zijn zeer tevreden over hoe elk lid uit onze preselectie van de Tour eraan toe is. Vergeleken met vorig jaar staan we een stuk verder”, aldus Heijboer.

“Toen lag Wout op dit moment thuis in bed, herstellende van de ontsteking aan de blinde darm en had Jonas Vingegaard last van de achillespees. Nu is iedereen fit. Ook de knie van Primož Roglič is volledig in orde. Hij traint zonder beperkingen”, laat de performance manager weten.

Wout van Aert naar Dauphiné

Een groot deel van de Jumbo-Visma-ploeg blijft nog een kleine twee weken op hoogte in de Sierra Nevada. Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck vertrekken eerder voor de Ronde van Noorwegen. Wout van Aert zal na de stage de koers hervatten in het Critérium du Dauphiné. “Die geldt voor ons als een belangrijke opstap naar de Tour”, zegt Heijboer. “De tijdrit op dag vier geldt als een test op de twee chrono’s in de Tour en de voorlaatste rit lijkt erg op de twaalfde rit van de Tour.”

“De precieze rolverdeling van de Dauphiné hebben we nog niet besproken. Als er voor Wout iets te rapen valt, zullen we dat niet laten liggen, maar het is zeker geen hoofddoel. We rijden de Dauphiné in functie van de Tour. Ons uitgangspunt is dat we er beter willen uitkomen dan dat we er in gaan. Het is niet de bedoeling om daar energie te verspillen, die we dan tekort te komen in de Tour.”