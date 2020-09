Primoz Roglic zoekt niet naar excuses: “Het lag aan de benen” zaterdag 19 september 2020 om 19:14

Primož Roglič verloor zaterdag in de enerverende tijdrit naar La Planche des Belles Filles. De Sloveen zal deze Tour de France als tweede besluiten. Teleurgesteld stond Roglič voor de camera van Sporza: “Ik kon niet hard genoeg op de pedalen duwen.”

“Ik heb alles gegeven, met dit resultaat als gevolg”, gaat hij verder. Roglič zag in de afsluitende tijdrit zijn voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogačar uiteindelijk veranderen in een achterstand van 59 seconden. “Meer kon ik niet doen. Leuk is het natuurlijk niet, je hoort liever dat je voor ligt. Maar daar kun je moeilijk wat aan doen.”

Naar excuses wil de Sloveen niet zoeken. De renner van Jumbo-Visma kende problemen met zijn helm, maar daar lag het volgens Roglič niet aan. “Ik droeg die helm voor het eerst. Maar het lag niet aan de helm, het lag aan de benen.”