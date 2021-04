Primoz Roglic speelt bijrol in finale Luik: “Had niet mijn beste benen”

Primož Roglič was in de finale van Luik-Bastenaken-Luik niet in staat om de kopgroep bij te benen. De titelverdediger van Jumbo-Visma moest het daardoor doen met een dertiende plaats in La Doyenne. “Ik had niet de beste benen en kon de besten niet volgen”, vertelt Roglič na afloop.

“Voor mij ging het vanaf de start te langzaam en aan het eind te hard”, kan hij nog lachen. “Het ging aan het begin wat langzaam door de tegenwind. Daardoor ging het in de finale het vol gas, maar ik had niet de beste benen en kon de besten daarom niet volgen.”

Roglič finishte uiteindelijk als dertiende in een achtervolgende groep, op negen seconden van zijn landgenoot en opvolger Tadej Pogačar. “Het is moeilijk om hier conclusies uit te trekken”, zegt de kopman van Jumbo-Visma. “Ik probeer altijd mijn best te doen. Soms win je en soms niet.”

Na zeventien wedstrijddagen, van Parijs-Nice tot en met Luik, zit het voorjaar van Roglič er alweer op. Hij rijdt tot de Tour de France geen wedstrijd meer. “Ik ben blij met mijn voorjaar. Als ik de resultaten bekijk, dan was ik altijd op de afspraak. Ik deed altijd mee om de zege. Nu verdien ik wel wat rust”, knipoogt hij. “Eerst neem ik wat rust en dan ga ik op hoogtestages. Dat is het plan.”