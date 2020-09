Primož Roglič rijdt tijdrit zonder Jumbo-Visma’s speciaal ontwikkelde snelpak zaterdag 19 september 2020 om 10:21

Primož Roglič is als leider in het algemeen klassement verplicht de klimtijdrit naar La Planche des Belles af te leggen in de gele trui, die hem door de Tourorganisatie wordt aangemeten. Daardoor kan hij niet profiteren van het speedsuit dat zijn ploeg Jumbo-Visma ontwikkelde.

Jumbo-Visma heeft met de Universiteit van Eindhoven en kledingproducent AGU samengewerkt om voor Roglič een zo aerodynamisch mogelijk pak te ontwikkelen. “Met een dummy met de exacte afmetingen en het gewicht van Primož zijn we in een windtunnel aan de slag gegaan om te kijken hoe we tijdwinst konden boeken”, vertelde Head of Performance Mathieu Heijboer aan De Telegraaf. “Maar hij zal nu in het geel starten en dus niet dat voordeel hebben.”

Naar het zich laat aanzien kan de grensverleggende outfit 1,3 procent tijdwinst opleveren, zo’n 35 seconden in 45 minuten. Heijboer ziet de discussie rond de snelpakken en de leiderstruien steeds weer terugkeren. “Het is een heel lang proces om een pak sneller te maken en het is dan jammer dat Primož dat niet mag dragen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar goed, ik wil er niet teveel een discussie van maken, want de gele trui geeft ook vleugels.”

Tom Dumoulin en Wout van Aert gaan wel van start in het speciaal ontwikkelde speedsuit.