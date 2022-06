Primoz Roglic over lange tijdrit in Dauphiné: “Het wordt een uitdaging”

Primož Roglič heeft de eerste aankomst bergop in het Critérium du Dauphiné goed doorstaan. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam in het eerste pelotonnetje als twaalfde over de finish.

Roglič zag ploegmaat Wout van Aert net naast de overwinning grijpen in Chastreix-Sancy. Even dacht de Belg dat hij de buit binnen had, maar David Gaudu reed hem met een laatste jump nog voorbij. “Hij kwam met snelheid van achteren en had daar een voordeel mee”, vertelde Roglič daarover. “Buiten dat, de hele ploeg heeft goed gepresteerd. De jongens waren supersterk. We moeten de positieve dingen onthouden en vooruitkijken.”

Ook blikte de winnaar van Parijs-Nice alvast vooruit op de individuele tijdrit over 31,9 kilometer van morgen, van Montbrison naar La Bâtie d’Urfé. “Hoe de benen voelen, dat gaan we morgen zien. Het wordt een echte uitdaging en ik heb al een tijdje niet meer zo’n lange tijdrit gereden (de laatste keer was de laatste tijdrit van de Vuelta a España 2021, red.). It will be nice“, aldus de Sloveen, die komende zomer wil schitteren in de Tour de France.